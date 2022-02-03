Таксисты решили парализовать движение в центре Барселоны

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В Барселоне таксисты готовят так называемый «медленный марш», который должен парализовать автомобильное движение в центре каталонской столицы. Таким образом таксисты протестуют против работы сервиса Uber.
Медленный марш намечен на 10 февраля. Он начнётся в 10:30 по местному времени на площади Испании. Оттуда колонна такси не спеша проедет до здания каталонского парламента. Серьёзные пробки ожидаются на следующих улицах: Gran Via, Balmes, Pelai, plaça Catalunya, Fontanella, Via Laietana, Marquès de l’Argentera, paseo de Picasso.