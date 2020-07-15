Тенерифе остался без света

На острове Тенерифе произошло отключение электричества, сообщают в среду испанские СМИ со ссылкой на службу 112.
По информации агентства EFE, которое ссылается на компанию Endesa, отключение произошло в 9:45 по местному времени на всём острове. Без света остались 950 тысяч человек. В 14:00 удалось восстановить подачу электричества для 120 жителей в Санта-Крус-де-Тенерифе и Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна. К вечеру обещают подключить и остальные районы.
29 сентября остров также остался без света из-за аварии на подстанции.Темы: Происшествия