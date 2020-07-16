На Майорке кашляющего туриста поймали и заставили сдать тест

На Майорке задержан британский турист, который кашлял на посетителей ресторана и рассказывал, что у него коронавирус.
Как сообщают британские СМИ, из ресторана в Санта-Каталине 13 июля вечером начали поступать обращения в полицию. Звонившие рассказывали о пьяном посетителе, который ходил между столиками и на всех кашлял. При этом он уверял, что болен коронавирусом.
От прибывших на место происшествия агентов полиции хулиган попытался убежать. Его поймали и заставили сдать тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.
43-летнему британцу предъявили только обвинения в сопротивлении при задержании. Но если бы тест оказался положительным, ему бы пришлось отвечать за нанесение вреда здоровью.Темы: Происшествия Пальма де Майорка Туризм