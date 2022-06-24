Тело американского миллионера Макафи уже год лежит в испанском морге

Тело основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме в июне прошлого года, спустя год после смерти все еще находится в морге в Испании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Diario. Тело 75-летнего Макафи было обнаружено в тюремной камере 23 июня 2021 года. В этот же день стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где Макафи обвиняют в неуплате налогов.

"Год спустя тело Макафи все еще находится в одном из моргов в ... Барселоне", - пишет газета. Как отмечает издание, дата репатриации тела в США по-прежнему не назначена, а это значит, что "на решение дела уйдет еще несколько месяцев".

Ранее сообщалось, что предварительные результаты вскрытия подтвердили, что Макафи покончил с собой. Однако его бывшая жена Дженис убеждена, что речь идет об убийстве.

"Я не могу поверить, что он был способен покончить с собой", - заявила она в интервью изданию. Женщина объяснила, что ее доводы основаны на том, что спустя год после смерти Макафи с заключением о смерти так и не получилось ознакомиться. Помимо этого, она утверждает, что вскрытие было неполным.

Семья запросила провести второе "независимое" вскрытие. Для этого родственники обратились в суд Барселоны. Прошение было принято к рассмотрению в феврале, но на сегодняшний день дата вынесения решения не назначена. В связи с этим тело может оставаться в морге еще много месяцев.

Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В середине июня Макафи дал показания в Национальном суде Испании, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их "политическом характере".