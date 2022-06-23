В Испанию впервые с 1979 года вернулась холера

Власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана, пишет газета Pais со ссылкой на источники.

Согласно источникам, несовершеннолетняя жительница автономного сообщества Мадрид заразилась холерой после того как выпила неочищенную воду на территории фермы. Позднее девушку госпитализировали, к настоящему моменту она уже выписана из больницы.

Власти пытаются выяснить источник происхождения воды, источник заражения и есть ли другие заразившиеся. Предположительно вода была взята из колодца.

Как сообщает издание, согласно отчетам минздрава страны и данным в научной литературе, это может быть первый аутохтонный (независимый от внешних факторов) случай заражения холерой в Испании с 1979 года.

"Речь не идет о серьезном случае, несмотря на закрытие фермы пока не будет подтверждено отсутствие рисков для населения", - приводит издание слова представителя местных властей.

Источник: РИА Новости