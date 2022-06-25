49 человек погибли при попытке нелегалов прорваться в Испанию

Четыре силовика и 45 пытавшихся попасть на территорию Испании в районе Мелильи (север Африки) мигрантов погибли в столкновениях на территории Марокко, пишет газета Razon со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В пятницу утром почти 2 тысячи мигрантов подошли к границе в Мелилье. Несмотря на содействие марокканских сил, "хорошо организованная и агрессивная" группа примерно из 500 мигрантов предприняла попытку попасть на испанскую территорию, выломав дверь на пограничном КПП. Как отмечается, мигранты были вооружены палками и крюками, и использовали их против правоохранителей.

"Сегодня утром во время попытки прорваться через ограждение Мелильи на марокканской территории произошли столкновения, в результате которых погибли четыре агента и 45 жителей стран к югу от Сахары", - приводит издание данные источников.

Ранее испанские СМИ со ссылкой на представительство Испании в регионе сообщили, что по меньшей мере 49 сотрудников испанской Гражданской гвардии пострадали в результате штурма мигрантами забора на границе между Марокко и Испанией в районе Мелильи (север Африки), среди мигрантов 57 пострадавших. Помимо этого испанские власти подтвердили, что в общей сложности 133 мигрантам удалось попасть в Мелилью.

Источник: РИА Новости