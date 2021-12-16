Страдающий от вулкана остров Пальма получил новый пакет помощи

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Председатель правительства Испании Педро Санчес анонсировал новый пакет помощи для острова Пальма, где продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.
Новый пакет помощи подразумевает выделение финансирования на новое жильё, прямую помощь разным секторам экономики и освобождение рыбаков от взносов в систему социального обеспечения.
Как ранее сообщала noticia.ru, лава уже покрыла 1237 гектаров земли и уничтожила 2988 строений. При этом, по словам специалистов, вулкан приостановил видимую активность.