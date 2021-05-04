Стали известны новые подробности исчезновения двух девочек и их папы на Тенерифе

Последние новости Испании на русском языке
В деле об исчезновении двух маленьких девочек и их папы на острове Тенерифе появились новые подробности, которые дают надежду на то, что они живы.
Пропавших ищут уже неделю. Как ранее сообщала noticia.ru, в минувший вторник местный житель Томас (из состоятельной семьи, управляет семейным бизнесом) должен был отвезти годовалую Анну и шестилетнюю Оливию к своей бывшей супруге. Но вместо этого он отправил ей сообщение, где заявил, что больше она их не увидит. В тот же день поздно ночью он погрузил вещи на свой катер и куда-то отплыл. На следующее утро пустую лодку нашли дрейфующей около берега. В море плавало детское автокресло, а на борту катера обнаружили следы крови.
Все это время СМИ обсуждали два сценария: убийство и бегство. Теперь стали известны факты, говорящие в пользу второй версии.
Сейчас главной остается версия, согласно которой Томас вместе с дочками пересел с одного судна на другое, предположительно, яхту.
Поиски продолжаются.