На Майорке подростки избили отца с сыном из-за конфликта в кинотеатре

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Полиция Пальмы-де-Майорка расследует драку в одном из торговых центров. Группа подростков избила мужчину и его несовершеннолетнего сына. Причиной конфликта стало замечание, сделанное ими во время просмотра фильма в кинотеатре.
В воскресенье вечером семья пришла в кино. Им пришлось сидеть в одном зале с группой подростков, которые шумели и не соблюдали дистанцию. Тогда глава семейства обратился к сотруднику кинотеатра, и тот отсадил шумную компанию. После киносеанса подростки стали преследовать семью в торговом центре и провоцировать конфликт. Затем они побили отца и сына. Мужчине потребовалась медицинская помощь.
Личности всех четверых нападавших установлены, они задержаны.