В испанских Пиренеях проснулись медведи

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Медведи вышли из спячки в Пиренеях, сообщает испанское издание La Vanguardia, призывая туристов быть осторожнее в горах.
Когда медведи просыпаются, они первым делом ищут пищу и часто нападают на скот. В Каталонии уже зафиксирован первый такой случай: медведь убил барана. Местные власти выплатят фермеру компенсацию.
Как ранее сообщала noticia.ru, власти Каталонии создают карту, на которой в реальном времени будет обновляться информация о следах бурого медведя в том или ином районе. Таким образом, можно будет узнать, нет ли поблизости хищника.