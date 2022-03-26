Сотрудники испанских транспортных компаний продолжат забастовки

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Испанские транспортники решили продолжить забастовку из-за роста цен на топливо, несмотря на предложенные правительством меры.
Сотрудники транспортного сектора Испании 14 марта вышли на акции протеста, которые приводят к перебоям с поставками в стране. Для их прекращения власти сперва пообещали выделить 450 миллионов евро прямой помощи, а в пятницу утром заявили, что будут компенсировать 20 евроцентов стоимости литра бензина или дизеля. Общая сумма расходов правительства превысит миллиард евро.
Вечером министр транспорта Ракель Санчес встретилась с лидером бастующих, главой Национальной платформы по защите транспорта Мануэлем Эрнандесом. После переговоров он заявил, что предложенных мер недостаточно, и потребовал от властей предложить новые — хотя бы временные — дополнительные решения.
"Мы продолжим бессрочную забастовку. Нам нужна помощь, соразмерная кризису. Министр была очень любезна, но она не ответила по поводу ситуации, в которой мы находимся", — заявил Эрнандес.
По его словам, протесты продолжатся, поскольку сейчас выходить на работу "невыгодно".
Утром в пятницу около четырех тысяч сотрудников сектора вышли на акцию к зданию Министерства транспорта в Мадриде.
Средняя цена 95-го бензина в Испании в пятницу составила 1,832 евро, дизеля — 1,87 евро. Repsol, Cepsa и BP объявили о скидках в размере от десяти до 14 евроцентов для своих клиентов за литр бензина.
Источник: РИА Новости