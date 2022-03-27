В Испании бык насмерть забодал зоотехника

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Ассоциация животноводов Лидии (Валенсия) сообщила о смерти зоотехника Висенте Мачанкосеса, которого забодал бык во время полевых работ.
Как сообщает ассоциация в своем Twitter-аккаунте, несчастный случай произошёл в минувшую пятницу. Бык напал на зоотехника, когда тот «выполнял свою работу», говорится в сообщении. Фатальным стало ранение в область бедра.
«Покойся с миром», — написали представители ассоциации. Соболезнования семье Мачанкосеса также выразили в Федерации клубов корриды Валенсийского сообщества.