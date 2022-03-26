Возмущённые испанские рыбаки перекрыли дорогу в Португалию

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Испанские рыбаки устроили акцию протеста на трассе, ведущей в Португалию. Так они протестовали против поездок представителей испанских компаний за рыбой в Португалию.
В самой Испании наблюдаются перебои с поставками, вызванные проблемами в рыболовном секторе. Суда вынужденно простаивают в портах из-за высоких цен на топливо.
Всего в акции протеста приняли участие полсотни рыбаков. В пятницу утром они расположились на мосту в районе муниципалитета Аямонте в Андалусии, собрали прямо на дороге гору покрышек и подожгли её. Образовавшиеся клубы густого чёрного дыма обнулили видимость и сделали невозможным проезд в обоих направлениях. Прибывшие на место происшествия пожарные вскоре потушили огонь, и движение автомобилей возобновилось.