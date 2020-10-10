Скончалась 21-летняя Лаура Сальво - надежда испанского автоспорта

Надежда испанского автоспорта Лаура Сальво погибла во время ралли в Португалии.
Девушка была вторым пилотом и находилась в автомобиле, который вылетел с трассы и врезался в дерево. Аварию спровоцировало столконовение с другим автмобилем. Об этом сообщили в Испанской королевской ассоциации автоспорта.
Сальво был 21 год. Она принимала участие в чемпионате Испании и региональных соревнованиях.
В 2013 году трагически погибла ещё одна звезда испанского автоспорта — Мария де Вильота. За год до этого она попала в серьёзную аварию во время испытаний болида российской команды Marussia. Гонщица получила серьёзную черепно-мозговую травму и потеряла глаз. Через год её нашли мёртвой в отеле. Смерть наступила по естественным причинам в результате неврологических повреждений, полученных во время аварии.
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