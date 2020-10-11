Учёные объяснили агрессию косаток у берегов Испании

За последние несколько месяцев зафиксировано 33 таких случая. Об одном из них писала noticia.ru в середине сентября. Тогда косатки напали на парусник ВМС Испании, который шёл в порт для участия в регате. Киты-убийцы (именно так иногда называют косаток) сначала преследовали парусники, а затем начали наносить удары по корпусу, пока не сломали штурвал.

Биологи из Координационного центра по изучению морских млекопитающих заинтересовались таким поведением косаток. По их словам, такое периодически встречается, но постоянные нападения на суда в одном и том же месте — явление нетипичное. «Мы идентифицировали трёх особей, это три молодые косатки: чёрная, белая и серая», - рассказал биолог Альфредо Лопес, отметив, что такого поведения у косаток не наблюдалось с 70-х годов прошлого столетия.

Учёные считают, что нашли объяснение агрессии. Скорее всего, когда-то молодые косатки стали свидетелями нападения на своих сородичей в акватории, где сейчас фиксируются необычные случаи. И совершались эти нападения с похожих парусников с применением гарпунов. Кроме того, на касатках есть следы ранений. Но их характер указывает на то, что они были получены при попытках схватить наживку. Скорее всего, раны были оставлены рыболовной леской. Так или иначе, «сбой в программе» связан с деятельностью человека.

К тому же, говорят биологи, молодые косатки очень любопытны и склонны копировать поведение друг друга. И если кому-то из них в определённый момент показалась забавной игра с парусниками, то другие с удовольствием разделили это «увлечение», которое теперь вошло у них в привычку.

Косатки — хищники, которые охотятся на рыб и теплокровных животных. Их жертвами часто становятся морские львы, тюлени, пингвины, дельфины и даже кашалоты. Но известны случаи нападения косаток на человека, в том числе со смертельным исходом.