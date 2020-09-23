На Балеарских островах пассажирский паром налетел на рифы

Судно Eco Lux компании Balearia, перевозившее пассажиров с Форментеры на Ибицу, налетело на рифы. На борту находились 17 человек: 12 пассажиров и 5 членов экипажа.
Инцидент произошёл в 21:30. Судно врезалось в скалы крошечного островка Кастави и застряло. Была развёрнута спасательная операция. К месту происшествия было направлено судно Морской службы спасения. При этом спасатели не смогли подойти к парому на своём судне и пришлось задействовать надувную полужёсткую лодку. Ближе к полуночи людей эвакуировали обратно в порт Форментеры.
Как сообщили в компании Balearia, никто не пострадал. Но один из пассажиров замёрз, потому что зачем-то прыгнул в море после кораблекрушения.Темы: Происшествия Туризм