Штаб-квартира испанской партии Podemos в Картахене подверглась атаке

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Неизвестные в пятницу утром атаковали штаб-квартиру левой партии Podemos в Картахене (Мурсия).
В здание бросили коктейль Молотова, в результате чего внутри возник пожар. К счастью, никто не пострадал, потому что в это время офис был пуст. Но пожар причинил материальный ущерб. На записях с камеры видеонаблюдения видно, как в здание летит коктейль Молотова, но самих нападавших не видно.
Лидер партии Пабло Иглесиас назвал это происшествие «уличным терроризмом» и обозначил тех, кто, по его мнению, стоит за этим нападением. Он обвинил в атаке своих политических оппонентов, ультраправых из партии Vox. Сейчас Podemos собирает всю информацию, чтобы подать заявление в полицию.