Над Испанией пролетел огненный шар

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Детекторы проекта SMART Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) из астрономических обсерваторий Севильи, Ла-Ита (Толедо), Калар-Альто (Альмерия), Ла-Сагра (Гранада) и Мадрида зарегистрировали полет огненного шара над центральной Испанией со скоростью 72 000 км / час.
Согласно анализу главного исследователя проекта SMART Хосе Марии Мадиедо из Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC), огненный шар пролетел в четверг в 23:05 над западной частью провинции Толедо. Из-за высокой скорости столкновение с воздухом заставило метеорит раскалиться, когда он находился на высоте около 92 километров. Поэтому образовался яркий огненный шар, который можно было увидеть с расстояния более 500 километров.
Огненный шар продвинулся в северо-западном направлении и исчез, когда находился на высоте около 43 километров над Толедо, пройдя общее расстояние около 64 километров в атмосфере.