На подпольной вечеринке в Марбелье застрелен диджей 

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В минувшие выходные в испанской Марбелье был убит диджей, принимавший участие в подпольной вечеринке. Подобные мероприятия сейчас запрещены из-за пандемии коронавируса.
Известно, что вечеринка проходила в арендованном доме в зоне Гуадальмина Альта. Вилла с большим садом находится в самом конце улицы, в уединенной и тихом месте. Соседи неоднократно жаловались на вечеринки, который там проходят в обход ограничений.
Погибший — 40-летний испанец. Он получил огнестрельное ранение в шею. Когда приехала полиция, на месте было только тело диджея и следы вечеринки.
По предварительной версии, это был несчастный случай. Ведется расследование. Пока никого не задержали.