Семь регионов Испании объявлены зоной бедствия

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Мадрид и ещё семь регионов признаны зоной бедствия из-за снежной бури «Филомена». Решение приняло во вторник правительство Испании, хотя ещё пару дней назад не собиралось этого делать.
Кроме Мадрида, зоной катастрофы признаны обе Кастилии, Андалусия, Астурия, Арагон, Риоха и Наварра.
Официально зоны бедствия теперь называют так: «Район, серьезно пострадавший от чрезвычайной ситуации».
Наполним, только в Мадриде ущерб от непогоды оценили почти в 1,4 млрд евро.