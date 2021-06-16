С начала года в Испании утонули более 70 человек

Последние новости Испании на русском языке
Испанская королевская ассоциации спасателей сообщает о росте числа несчастных случаев на воде, которые практически исчезли во время тотального локдауна, введённого в стране из-за пандемии коронавируса.
По состоянию на 14 июня 2021 года по всей стране утонул 71 человек. «Профиль жертв - мужчина в возрасте от 18 до 25 лет или от 55 до 64 лет, испанского гражданства, а утопление происходит между 10:00 и 14:00», - поделился статистикой глава ассоциации Франсиско Кано Ногера.
Он также отметил, что, хотя эпидемиологические ограничения и свели к минимуму число происшествий, они всё-таки были и происходили в нетипичных местах: частных бассейнах, водохранилищах, технических резервуарах и т.д. А сейчас картина стала более типичной: люди опять тонут на пляжах, в реках и общественных бассейнах.