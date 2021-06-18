Три человека погибли, добираясь на лодке до Канарских островов

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По меньшей мере три нелегальных мигранта, в том числе две женщины, погибли в результате затопления лодки, на которой они в группе из 46 человек пытались добраться до берегов Испании. Как сообщает морская спасательная служба, одна из утонувших женщин была беременна.
Лодка, на которой плыли мигранты по направлению к канарскому острову Лансароте, перевернулась. По последним данным, из 46 человек удалось обнаружить живыми 38. Подтверждена смерть троих, а остальных пока не нашли, поэтому жертв может быть больше.
Среди тех, кого спасатели доставили на сушу, есть женщин, в том числе беременные, а также дети. Один ребёнок числится пропавшим без вести.