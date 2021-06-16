В Мадриде задержан мужчина, угрожавший консульским сотрудникам 

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Сотрудники испанских правоохранительных органов задержали в Мадриде мужчину по европейскому ордеру на арест за преступления, связанные с терроризмом. Как указывается во вторник в пресс-релизе полиции королевства, ордер был выписан французскими властями 2 июня.
"Согласно информации, предоставленной французской полицией, задержанный посещал различные консульства Франции в Испании и угрожал их сотрудникам", - цитирует текст заявления агентство ТАСС. Мужчина имеет несколько судимостей, отмечается в документе.