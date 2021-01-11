Полиция предотвратила теракт в Барселоне

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В Барселоне 8 января задержаны три человека, которые, предположительно, планировали совершить теракт в каталонской столице.
Как сообщила Национальная полиция Испании, задержаны двое граждан Ливии и один — Марокко. Информация об их террористических планах поступила в правоохранительные органы из Алжира. Известно, что двое из них числились среди боевиков в Сирии.
В августе 2017 года в Барселоне и Камбрильсе произошли кровавые теракты, которые привели к гибели 15 человек. В ноябре 2020 года на заседании суда по этому делу показали видеозапись теракта на бульваре Рамбла.