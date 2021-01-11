Пандемия рекордно снизила смертность на дорогах Испании

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По итогам 2020 года в Испании в ДТП погибли 870 человек. Это наименьший показатель за всю историю статистики. Об этом сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции в Главном управлении по дорожному движению. Предыдущий минимум был зарегистрирован в 2019 году — 1098 жертв.
Сократилось и число аварий со смертельным исходом — до 797 (на 213 меньше, чем годом ранее). За 2021 год госпитализация после ДТП потребовалась 3463 пострадавшим — на 970 меньше, чем в 2020-м.
Впервые смертность на дорогах Испании оказалась ниже 1000 человек. И власти объясняют это прежде всего пандемией коронавируса, домашним карантином и ограничениями на передвижение между регионами.
По подсчётам ведомства, за год испанцы совершили 321 миллион продолжительных поездок на автомобиле.