Погромы в Испании из-за ареста рэпера: 13 пострадавших и 34 задержанных

Число задержанных в ходе беспорядков в Испании, в которых участвуют левые радикалы, добивающиеся освобождения рэпера Пабло Аселя (Хаселя), арестованного на этой неделе, превысило 30 человек, сообщают правоохранительные органы.
"Задержаны 34 человека в связи с действиями, связанными с общественными беспорядками и мародерством вечером в субботу: один в Лериде, два в Таррагоне, 31 в Барселоне", - говорится в сообщении каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra в Twitter, на которое ссылает РИА Новости.
Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне, где радикалы устроили погромы в центре города, строили баррикады, поджигали их, громили витрины магазинов, грабили, забрасывали полицию камнями и различными предметами. Пострадали в том числе здания дворца музыки и биржи. Радикалы выбрасывали на дорогу и поджигали припаркованные мотоциклы и мопеды. Идентифицирован человек, который слепил пилотов полицейского вертолета из лазерной указки.
В Лериде митингующие забросали полицию камнями. В Таррагоне группа радикалов разбила стекла зданий суда и банка, забросала полицию бутылками.
Служба скорой помощи Каталонии сообщает в Twitter о 13 пострадавших в Барселоне, Лериде, Таррагоне и Кубельесе, двое доставлены в больницу, состояние одного оценивается как средней степени тяжести.
Кроме того, столкновения с полицией произошли в Памплоне (Наварра).
Акция протеста в Мадриде, которая проходила на площади Кальяо при усиленном полицейском патрулировании, закончилась спокойно.
В субботу акции в защиту Аселя прошли в более двух десятках городов.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя. Музыкант заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. По стране прокатилась волна беспорядков.