В Испании вынесли приговор мужчине, напавшему с катаной на полицейских

В Андалусии вынесли приговор жителю Хереса-де-ла-Фронтера, который напал с катаной на двоих полицейских.
Нападение произошло в июле 2018 года, когда полицейские пришли к мужчине с обыском. Злоумышленник схватил 42-метровую катану и набросился на них. На агентах были бронежилеты, которые и спасли их от ранений. Полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Нападавший был ранен в руку и лицо. Но он ещё долго оказывал сопротивление, смог сбежать в дом своих родителей и оттуда бросал камни и разные предметы. Агентам удалось проникнуть в дом через чёрный вход и обезвредить преступника.
Злоумышленника приговорили к девяти годам тюрьмы за покушение на убийство.Темы: Происшествия Херес-де-ла-Фронтера