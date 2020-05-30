Пассажиры рейса Мадрид-Лансароте отправлены на карантин из-за мужчины с коронавирусом

Пассажир рейса Мадрид-Лансароте поднялся на борт лайнера, не дождавшись результатов теста на COVID-19, которые оказались положительными. Теперь 14 человек, которые с ним летели, отправлены на карантин.
Пассажир с коронавирусом возвращался на Канары с похорон своей матери, которая скончалась от COVID в муниципалитете Мансанарес (Кастилия-ла-Манча). 18 мая его уведомили о том, что она находится в плохом состоянии, а 23-го женщина умерла.
Как сообщает агентство Europa Press, теперь и сам мужчина, и все его попутчики (14 человек) должны соблюдать 14-дневный карантин. Самолёт, в котором они летели, пройдёт полную дезинфекцию.Темы: Происшествия