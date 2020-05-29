Гигантские акулы стали часто появляться в Средиземном море

Гигантских акул (Cetorhinus maximus) всё чаще встречают в водах Средиземного моря, сообщает Telecinco. Эксперты объясняют это двумя факторами: штормом Глория и коронавирусом.
Шторм Глория обрушился на Испанию этой зимой. Он унёс жизни 13 человек. Порывы ветра достигали 100 километров в час, Испанию засыпало снегом, а прибрежные районы затопили волны из пены. Эксперты связали возникновение Глории с глобальным потеплением и изменениями в Северо-Атлантических потоках воздуха, которые начинают циркулировать на гораздо меньших высотах и приносят в Европу нехарактерные погодные явления, что отражается и на морских обитателях.
Второй причиной стала пандемия коронавируса, парализовавшая деятельность человека не только на суше, но и на море. Судоходство в дни карантина было существенно приостановлено. Ихтиологи считают, что рыбы почувствовали себя свободнее в родной стихии. «Уменьшение морского трафика и рыболовной активности, ставшие последствия пандемии, могут быть напрямую связаны с возросшим числом сообщений об акулах», — объяснил исследователь из Института морских наук в Барселоне и специалист по акулам и скатам Клаудио Барриа. Так, этой весной зафиксировано 15 случаев, когда люди могли наблюдать гигантскую акулу в Средиземном море. Это гораздо больше, чем обычно, отмечает эксперт.
Гигантская акула находится под защитой и считается одним из самых крупных рыб после китовой акулы, а некоторые особи достигают 12 метров в длину. Несмотря на свои впечатляющие размеры, она не представляет угрозы для человека, питается планктоном, мелкой рыбой и беспозвоночными.
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