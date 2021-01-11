Google Maps в реальном времени показывает очищенные от снега улицы Мадрида

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Сервис Google Maps начал в режиме реального времени показывать улицы испанской столицы, уже очищенные от снега, которым завалила город буря «Филомена». Оперативно отображать на карте данные об уборке улиц помогает доступ к внутренним муниципальным сервисам, который предоставила мэрия.
Карты Google Maps Evolution Limpieza Nieve находятся в открытом доступе. На них, например, можно увидеть, что очищены такие важные улицы, как Мендес Альваро, Пасео дель Прадо, Гран Виа, Принсеса, Ронда де Аточа или Делисиас.
На протяжении всех выходных снегоуборочная техника работает на максимум своих возможностей. Тем не менее, до сих пор остаются зоны, где передвижение крайне затруднено или невозможно. Так, в пригороде Мадрида около 100 людей с пятницы не могут выйти из торгового центра.