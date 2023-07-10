Осторожно: опасные печеньки на испанских прилавках

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В безглютеновом печенье с шоколадной крошкой фирмы Gerblé нашли наркотическое соединение скополамин (или бурунданга) и следы атропина. Об этом предупредили в Испанском агентстве безопасности пищевых продуктов (Aesan).
Скополамин — это экстракт из растений семейства пасленовых, который вызывает интоксикацию и пугающие галлюцинации. Затем это состояние сменяется сном и потерей памяти.
В частности, опасное печенье обнаружено в партии, поступившей из Франции. И первой тревогу забила Каталония. Сейчас печенье с срочном порядке снимают с магазинных полок по всей Испании, а в Gerblé начали расследование.