Один человек погиб при обрушении сцены на музыкальном фестивале в Испании

Один человек погиб, еще около 20 пострадали на фестивале электронной музыки в Испании в результате обрушения нескольких конструкций, в том числе части главной сцены, из-за сильных порывов ветра.

Инцидент произошел в муниципалитете Кульера (автономное сообщество Валенсия). Организаторы фестиваля, проведение которого приостановлено, заявили о том, что площадка, где проводилось мероприятие, была эвакуирована из соображений безопасности.

Отмечается, что примерно в 4:00 из-за сильных порывов ветра обрушились несколько конструкций, в том числе большой плакат у главного входа, а также часть сцен, некоторые из которых упали на публику.

Фестиваль должны были посетить около 320 тыс. человек.

Источник: ТАСС