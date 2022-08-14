На испанский пляж обрушилось мини-цунами

Последние новости Испании на русском языке
На пляж Вальделаграна (Пуэрто-де-Санта-Мария, Кадис) на юге Испании в субботу обрушилось мини-цунами.
Речь идёт о внезапном мощном приливе. Потоки воды уносили с собой лежаки, мусорные баки, деревянные настилы, полотенца, зонтики и другие предметы. Вода затопила пункт проката лежаков и пост спасателей.
Отдыхающим пришлось в срочном порядке эвакуироваться с пляжа. Многие местные говорят, что видят такое впервые. «Я много лет тут отдыхаю, и это ненормально», - написала одна из очевидиц в соцсетях.