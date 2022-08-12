В Испании десять человек заболели легионеллезом, двое скончались

Десять случаев заражения опасным заболеванием легионеллезом, или "болезнью легионеров," зарегистрировали в испанском городе Касерес в автономном сообществе Экстремадура, двое больных скончались, пишет El Mundo со ссылкой на местную службу здравоохранения.

"Пациенты были госпитализированы в больницу Сан-Педро-де-Алькантара в Касересе с респираторными нарушениями, за последние несколько часов было выявлено еще два положительных случая в дополнение к семи, о которых сообщалось ранее. Помимо этого, мы должны добавить еще один положительный случай - пациент, который поступил в больницу после появления симптомов с 3 августа", - говорится в сообщении издания.

Добавляется, что из 10 инфицированных легионеллезом шесть остаются в больнице, двое были выписаны, еще двое умерли - 54-летняя женщина и 70-летний мужчина, оба с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что большинство случаев приходится на район Сан-Хорхе – там жили или работали заболевшие. Тем не менее, по данным местных властей, речь не идет о вспышке легионеллеза, поскольку эпидемиологическая связь между этими случаями отсутствует, и угрозы здоровью населения нет.

С 4 по 9 августа служба общественного здравоохранения взяла 30 проб из разных районов Касереса, в том числе проверила более 15 точек в районе Сан-Хорхе. Инфекция не была выявлена, однако для получения окончательного результата необходимо ждать 20 дней. Сообщается, что также были закрыты фонтан в парке Родео и фонтаны с питьевой водой.

Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.

Источник: РИА Новости