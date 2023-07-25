На северо-западе Испании повысилась сейсмическая активность

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За последние дни в провинции Луго (Галисия) зарегистрировано около 10 землетрясений. Все они произошли в районе муниципалитета Табоада. Об этом сообщает Национальный географический институт.
Последнее землетрясение зафиксировано в понедельник в 15:13. Его сила составила 1,8 балла по шкале Рихтера. Остальные были примерно такой же интенсивности. Самое мощное — 2,3 балла.
Ранее исследователи из Университета Аликанте назвали самые сейсмически нестабильные города Испании.