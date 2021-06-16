Нелегальные мигранты забросали испанских полицейских камнями

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Толпа из 150 нелегальных мигрантов попыталась прорваться на территорию испанской Мелильи. По меньшей мере 20 сотрудников гражданской гвардии Испании пострадали при попытке остановить нелегалов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press, инцидент произошел примерно в 5:15 по местному времени. В результате действий испанских стражей порядка и сил безопасности Марокко нелегальным мигрантам не удалось проникнуть в Мелилью. В свою очередь информационное агентство EFE передает, что мигранты, пытавшиеся попасть в испанский город, бросали в правоохранителей камни.
Мелилья расположена на севере Африки, имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Мелильи одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор со смотровыми вышками.
В мае около 10 тыс. нелегалов проникли на территорию автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Это произошло после того, как в апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генсек фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) для лечения от ковида. Сейчас он уже покинул Испанию.