Испанский Оренсе пережил микрошквал

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На испанскую провинцию Оренсе обрушился микрошквал — метеорологическое явление, которое возникает при сильном кратковременном нисходящем движении воздуха, связанном с грозовой деятельностью.
В воскресенье вечером Оренсе накрыл ливень с градом и шквальным ветром. Непогода в разных частях города спровоцировала сотни инцидентов, серьезных и не очень. Многие улицы оказались затоплены, деревья — повалены. Среди самых заметных повреждений — обрушение части крыши муниципального павильона Ос Ремедиос у въезда в город, передаёт телеграм-канал "Испания". Также оказался отрезан доступ к мосту Романо.
Некоторые улицы, например, Буэнос-Айрес, тоже некоторое время были перекрыты из-за поваленных деревьев, а в районе Пуэнте на улице Сан-Росендо обрушился балкон.
Синоптики ожидали нечто подобное, но был объявлен только «жёлтый» уровень метеорологической опасности.