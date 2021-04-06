Над Испанией за несколько дней пролетели два огненных шара

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Огненный шар, уже второй за последние несколько дней, пролетел в небе над Испанией. Его снова зафиксировали детекторы проекта SMART Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) из астрономических обсерваторий Севильи, Ла-Ита (Толедо), Калар-Альто (Альмерия), Ла-Сагра (Гранада) и Мадрида.
Шар пролетел 4 апреля над Андалусией. Его скорость составляла 57 000 км / час. Из-за высокой скорости столкновение с воздухом заставило метеорит раскалиться. Поэтому образовался яркий огненный шар.
Как ранее сообщала noticia.ru, за несколько дней до этого подобный шар видели в небе над Толедо. Его скорость составляла 72 000 км / час.