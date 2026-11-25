Вчера на канарский остров Эль-Йерро прибыли 15 лодок. По подсчётам EFE, основанным на данных экстренных служб порта Ла-Рестинга, это самое большое число мигрантов, прибывших морем за одни сутки, за всё время наблюдений в Испании. На одной из лодок нашли погибшего.

Среди прибывших было не менее 127 детей. Одна из них — девочка, родившаяся прямо в лодке во время перехода через Атлантику. Спасатели встретили лодку в 70 километрах от Эль-Йерро. Когда мать с дочерью добрались до берега, девочке было четыре дня.