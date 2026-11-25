На муниципальном кладбище Кальпе в провинции Аликанте освобождали погребальные ниши, хотя семьи умерших ещё имели право ими пользоваться. В большинстве случаев родные об эксгумации не знали. К таким выводам пришла муниципальная комиссия, результаты расследования которой вчера представила мэрия.

Мэр Кальпе Ана Сала извинилась перед семьями и рассказала, что в 2014 году в одной из освободившихся ниш похоронили её отца. По словам Салы, она не выбирала место и не знала, что там уже был похоронен другой человек. Теперь мэрия намерена разыскать родственников умерших через консульства.