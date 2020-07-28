Человек на инвалидной коляске спровоцировал грандиозную пробку на Канарах

В Лас-Пальмас-де-Гран-Канария пенсионер на инвалидной коляске с мотором стал причиной многокилометровой пробки.
Как сообщают местные СМИ, мужчина довольно быстро ехал на коляске в левой полосе по скоростной трассе. Затем он заехал в туннель, что строжайше запрещено. При этом никаким подобием фар он не пользовался. Водители были вынужданы сбавлять скорость, и вскоре на трассе образовалась большая пробка.
Пенсионера остановили полицейские, обошлось без ДТП.Темы: Происшествия Лас Пальмас де Гран Канария