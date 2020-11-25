На юге Испании избили полицейских, задержавших подростка без маски

В муниципалитете Аляурин-де-ла-Торре (Малага) родственники 16-летнего молодого человека избили двоих полицейских. Поводом стало задержание подростка, на котором не было маски.
Полицейские задержали нарушителя и отвезли его к нему домой. Там они встретились с неадекватной реакцией его родственников. Отец и 21-летний брат подростка набросились на агентов с кулаками. Одному разбили нос, другому — голову. По словам очевидцев, атаковали их неожиданно и со спины. Полицейские не стали давать сдачу, за что позже удостоились похвалы от руководства. Остановить нападавших смогли другие полицейские, подоспевшие к месту происшествия.
Ранее конфликт из-за масок между полицией и молодёжью произошёл в Барселоне. Там всё закончилось отстранением полицейского от службы.Темы: Происшествия