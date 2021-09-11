На юге Испании бушуют лесные пожары

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На юге Испании около тысячи человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара, который продолжается здесь уже второй день.
На борьбу с огнём направлена авиация, на земле работают 300 пожарных, один из которых погиб в результате полученных ожогов, передает Euronews. Неблагоприятные погодные условия не позволяют усмирить стихию. По словам пожарных, здесь сложная топография и дует ветер, порывы достигают 40 километров в час, что сильно затрудняет борьбу с огнём. Западный ветер сменяется восточным, и пламя движется то в одну, то в другую сторону. Из-за жаркой погоды и низкой относительной влажности воздуха растительность иссушена и легко загорается.
По причине сильного задымления в ряде мест оказалось прерванным автомобильное движение, и людям пришлось дожидаться возможности продолжить путь.
Причины пожара остаются неизвестны, но предполагается, что имел место поджог, поскольку возгорание произошло в двух разных местах в вечернее время, когда поднимался ветер.