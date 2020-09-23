На севере Испании произошло землетрясение

Серия подземных толчков произошла в ночь на четверг на севере Испании.
Сила самого мощного толчка, который был зафиксирован в 0:02, составила 4,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Наварре, но сейсмическая активность ощущалась также в Арагоне, Ла-Риохе, Стране Басков и Каталонии. Затем последовал ещё один толчок силой 4,4 балла, потом 3,8 и 3,4. По данным Национального географического института, сейсмическая активность с перерывами продолжалась до 2:21 ночи.
Пользователи соцсетей рассказали, что в их домах двигалась мебель, картины на стенах и предметы декора. Однако о каких-либо заметных разрушениях не сообщается.Темы: Происшествия