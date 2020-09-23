В Барселоне задержали пятерых сторонников независимости Каталонии

По меньшей мере пять человек были задержаны в Барселоне в ходе акций протеста сторонников независимости Каталонии против решения Верховного суда (ВС) Испании в отношении экс-председателя правительства региона Кима Торры.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в каталонской полиции. В понедельник ВС постановил лишить Торру права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Это привело к тому, что он утратил статус главы кабмина. Сразу после вынесения судебного решения организации, выступающие за выход автономии из состава Испании, сообщили о намерении провести манифестации. В Барселоне часть протестующих бросала в сторону полицейских камни, петарды, некоторые участники акций сооружали баррикады и жгли мусорные контейнеры.
Одним из организаторов демонстраций стали так называемые комитеты в защиту республики. Именно сторонники этого движения в прошлом были причастны к проведению акций в регионе, которые заканчивались беспорядками.
По данным местных СМИ, за несколько дней до вынесения решения в отношении Торры каталонская полиция уже была переведена в режим готовности из-за возможных протестов. Кроме того, приговор вынесен в преддверии годовщины незаконного референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября 2017 года.
ВС рассматривал обжалование Торры на решение Высшего суда Каталонии, который в декабре прошлого года вынес постановление по делу о неповиновении ЦИК Испании в преддверии выборов в стране. Тогда главу правительства автономии лишили права занимать госдолжности. В понедельник ВС подтвердил данный приговор.Темы: Происшествия Барселона