На севере Испании произошла серия землетрясений

Несколько землетрясений зарегистрировано в Наварро в воскресенье утром, сообщает Национальный географический институт.
В 7:57 сейсмическая активность была зафиксирована в муниципалитете Лисоаин. Сила толчков составила 4 балла по шкале Рихтера. Они ощущались и в близлежащих населённых пунктах, в том числе в Памплоне.
А за несколько минут до этого (в 7:55) в этой же зоне произошло землетрясение силой 3,1 балла. За час до этого (в 6:59) толчки ощущались в районе Уррауль-Альто. Их сила составила 1,6 балла.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.Темы: Происшествия