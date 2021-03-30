Косатки напали на парусник в Гибралтарском проливе

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Парусное судно, проходившее ночью через Гибралтарский пролив, подверглось мощной атаке четырех касаток.
Почти час животные преследовали парусник, тараня его и постепенно разрушая, и в итоге сломали рулевое управление. «Мы остались без штурвала. Ребята, мы теперь не можем управлять судном», - слышны крики одного из членов экипажа на видео, распространенном в Сети. Касаток удалось отпугнуть только с помощью сигнальной ракеты.
Минувшей осенью у берегов Испании объявились агрессивные косатки, которые несколько раз нападали на суда. Тогда ученые нашли объяснение этому феномену.