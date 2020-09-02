На побережье Коста-Брава произошло землетрясение силой 3,5 балла

Каталонский институт картографии и геологии зафиксировал в среду подземные толчки на побережье Коста-Брава. Сила составила 3,5 балла.
Сейсмическая активность ощущалась в 1:31 ночи в провинции Жирона. Эпицентр находился в Средиземном море на глубине 5 километров примерно в 50 километрах от берега. Ближайшие к нему муниципалитеты — Паламос, Льяфранк, Бегур. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
В воскресенье серия землетрясений произошла также в Наварре. Сила толчков составляла до 4 баллов по шкале Рихтера.
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