Косатки атаковали парусник ВМС Испании

У берегов испанской Галисии косатки напали на парусник ВМС Испании, который шёл в порт для участия в регате, сообщает La Vanguardia.
Экипаж парусника Mirfak снимал происходящее на камеру. Сперва они увидели косаток, которые заинтересовались судном и начали его преследовать. Вскоре они начали атаковать парусник, нанося удары по корпусу. После того, как был сломан штурвал и его фрагмент упал за борт, косатки оставили судно в покое и переключились на плавающий в море обломок.
Косаток ещё называют китами-убийцами. Они — настоящие хищники, который охотятся на рыб и теплокровных животных. Их жертвами часто становятся морские львы, тюлени, пингвины, дельфины и даже кашалоты. Известны случаи нападения косаток на человека, в том числе со смертельным исходом.Темы: Происшествия