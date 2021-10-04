На острове Пальма ухудшилось качество воздуха

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Качество воздуха ухудшится 4 и 5 октября на юге и западе острова Пальма, так как пепел от вулкана Кумбре-Вьеха будет перемещаться именно в эти районы. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного метеорологического агентства Испании Рубен дель Кампо, сообщает агентство Servimedia.
«Пепел от вулкана будет двигаться, как в понедельник, так и во вторник, в направлении юга и запада острова, ухудшая качество воздуха в этих районах из-за присутствия твердых частиц. Это будет заметно, прежде всего, в районах, расположенных ближе всего к очагу извержения, что вполне объяснимо», — сказал дель Кампо.
Источник: Regnum